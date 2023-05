Stiri pe aceeasi tema

- Barna Tanczos, ministrul Mediului, a facut o serie de declaratii despre problema ursilor din Romania care patrund in comunitatile umane, in contextul in care reprezentanti ai Comisiei pentru Petitii din cadrul Parlamentului European vor vizita Romania pe aceasta tema. „Este pentru prima data cand o…

- “Privitor la problema aceasta de folosire a pesticidelor in exces este o problema care nu va fi rezolvata, trebuie sa fim corecti cu noi si sa admitem ca avem o economie la gri inchis spre negru, mai ales in zona de fermieri, care nu sunt controlati si nu prea au cum sa fie controlati cata vreme ANPC-ul…

- Ministerul spune ca a crescut numarul de atacuri provocate de urși asupra oamenilor, precum și frecvența cu care acestea au loc. Ministrul Barna Tanczos propune o cota de intervenție asupra urșilor bruni de 486 de exemplare, adica vanatoarea oricarui urs in scop „preventiv”. Proiectul de ordin de ministru…

- Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare in Informatica din Romania (ICI București) iși propune sa stimuleze adoptarea Web3 in țara prin lansarea unei platforme interne de tranzacționare cu jetoane nefungibile.Platforma instituționala NFT, denumita ICI D|Services, va intra in funcțiune pe 26…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la TVR INFO ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit, anunța news.ro.”Este o cerere imensa si bugetul…

- Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca are cunostinta despre problema salarizarii din prefecturi care este la un nivel redus fata de alte sisteme din Romania si a adaugat ca le-a transmis functionarilor din mai multe prefecturi care fac greva ca va rezolva aceste probleme in noua Lege a salarizarii,…

- Romania risca noi sanctiuni din partea Uniunii Europene, pentru ca autoritatile au actionat insuficient si au monitorizat deficitar activitatea de management al deseurilor, avertizeaza Curtea de Conturi intr-un raport publicat ieri. Concluzia vine dupa ce institutia a desfasurat, anul trecut, o misiune…

- ”Am avut astazi discutii foarte consistente cu domnul prim-ministru Dorin Recean, prilej cu care am reiterat felicitarile pentru recenta investire in fruntea Guvernului Republicii Moldova. Domnule prim-ministru, va spun un calduros bun venit la Bucuresti! Este, iata, cea dintai vizita oficiala a dumneavoastra…