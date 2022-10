Urmează o creștere a pieței crypto? Balenele au cumpărat Bitcoin de 1 miliard USD în ultimele 10 zile Ne aflam intr-una dintre cele mai accentuate perioade de acumulare BTC din 2022. Balenele au cumparat peste 46.000 de bitcoini in ultimele 10 zile ceea ce indica faptul ca acestea prefera sa cumpere de fiecare data cand BTC scade sub $20.000, aflaam dintr-un material criptomonede.info. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

