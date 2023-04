Urban Kulture Events și Goran Bregović – prietenii bistrițenilor cu dizabilități! Muzica ne unește pe toți! De la acest adevar simplu pornim și noi și punem la dispoziție 50 de invitații pentru persoane cu dizabilitați și insoțitorii acestora. Daca ai o dizabilitate și iți dorești sa petreci alaturi de Goran Bregovic la cel mai mare concert indoor organizat la Bistrița in 21 Aprilie, ia-ți și tu una dintre invitațiile gratuite! Tot ce trebuie sa faci e sa ne trimiți o solicitare pe adresa de email [email protected] , o copie dupa cartea de identitate (pe baza acesteia se va face accesul), o copie dupa certificatul de incadrare in grad de handicap și copie dupa actul de… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

