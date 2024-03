Stiri pe aceeasi tema

- Un zgomot puternic a trezit, luni dimineața, locatarii unui bloc de pe Calea Aurel Vlaicu din Arad. A fost momentul in care un barbat, in varsta de 70 de ani, a cazut pe acoperișul unui cladiri din proximitate

- Un barbat de 70 de ani a cazut in urma cu puțin timp de la etajul 7 al blocului Z20 din Calea Aurel Vlaicu. Acesta a murit. La aceasta ora se efectueaza cercetari pentru a se stabili daca barbatul s-a aruncat pe geam, a fost impins sau a cazut dupa ce s-a dezechilibrat. Pompierii militari […] The post…

- UPDATE – Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa in cazul barbatului care a cazut, vineri, de la etajul IV al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, incercand sa coboare cu ajutorul unor cearsafuri legate. ‘Am fost…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați miercuri dimineața sa intervina pentru cautarea și salvarea unui barbat cazut in raul Bega din Timișoara. Potrivit ISU Timiș, apelul a fost facut la ora 04:18. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru cautarea-salvarea unui barbat din raul Bega,…

- Un barbat de circa 65 de ani este cautat in apele raului Someș, in zona localitații Gherla, de catre pompieri și polițiști, dupa ce aceștia ar fi primit informații ca respectiva persoana ar fi cazut in apa. ”Pompierii de la Detașamentul Dej desfașoara in aceste momente, alaturi de polițiști, o misiune…

- Un incendiu a izbucnit la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje de pe strada Predeal, din municipiul Arad. Pompierii s-au deplasat de urgenta la fata locului. Incendiul a izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al cladirii. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu doua autospeciale…

- UPDATE: Echipele de salvare care acționeaza in locul in care s-a prabușit peretele unui internat din Odorheiu Secuiesc anunta ca a patra victima, un baiat de 17 ani, nu a raspuns manevrelor de resuscitare. UPDATE: Pompierii au anunțat ca a fost extrasa și cea de-a patra victima. Aceasta este inconștienta…

- Drama, luni seara, 4 decembrie, intr-o localitate din județul Iași. Un copil a cazut de la etaj. In ciuda tuturor eforturilor, baiatul nu a putut fi salvat. Polițiștii fac cercetari pentru a stabili cum s-a produs nenorocirea. Baiatul in varsta de 13 ani, originar din Republica Moldova, a murit, luni…