UPDATE – Transalpina şi Transfăgărăşanul se închid, de luni dimineaţă, din cauza condiţiilor meteo UPDATE: CNAIR precizeaza ca si circulatia pe Transfagarasan se incjide, tot de luni, de la ora 08.00. ”Circulatia pe Transfagarasan si Transalpina se inchide de luni, 06.11.2023, ora 08:00. Avand in vedere scaderea temperaturilor la altitudine, a intensificarii bruste a vantului, a posibilitatii aparitiei cetii dense in orice moment al zilei si pentru siguranta participantilor la trafic s-a luat decizia ca incepand ca de luni, 06.11.2022, ora 08:00, circulatia rutiera sa fie interzisa pentru toate categoriile de autovehicule”, a transmis CNAIR. Sunt vizate de masura urmatoarele sectoare de drum:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

