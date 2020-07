Stiri pe aceeasi tema

- MAE precizeaza ca, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, incepand cu data de 28 iulie 2020, masura prezentarii unui test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, se va aplica si…

- UPDATE – Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Grecia ca autoritatile elene au anuntat, pentru intervalul 24 – 26 iulie, mentinerea pericolului ridicat de incendii de vegetatie in regiunile Attica, Viotia, Korinthia, Argolida,…

- inisterul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat sambata, la ora 14:45, ca s-a format o coloana de mașini de 1,5 kilometri la granița dintre Bulgaria și Grecia, punctul de trecere a frontierei Kulata – Promochonas, timpul de așteptare fiind de aproximativ o ora. ”In ceea ce privește situația din punctul…

- MAE transmite ca romanii care aleg sa faca testele moleculare pentru COVID-19 in Bulgaria pentru folosirea acestora ca sa intre in Grecia pe cale rutiera prin punctul de frontiera de la Kulata-Promachonas vor fi sub incidența prevederilor legislației bulgare in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel,…

- Cu privire la situația romanului aflat in Salonic și care fusese confirmat cu COVID-19, MAE precizeaza ca acesta a fost supus unui nou test, rezultatul retestarii fiind pozitiv. Astfel, el va ramane in carantina pentru o perioada de 14 zile. De asemenea, un alt roman care locuia cu acesta a fost…

- MAE , precizeaza, referitor la situatia de la punctul de frontiera dintre Bulgaria si Republica Elena (Kulata - Promachonas), ca in prezent coada de masini are 3 kilometri, timpul de asteptare este de 3 ore si ca pe parcursul zilei reprezentanti diplomatici romani au facilitat preluarea cu prioritate…

- Ministerul Turismului din Grecia a anunțat inchiderea, cu data de 1 iulie, a cinci dintre cele sase puncte de trecere a frontierei dinspre Bulgaria. Anuntul este de maxima importanta pentru romanii care intentioneaza sa mearga in Grecia cu masina. Informatia a fost confirmata de Ministerul de Externe…

- Autoritatile elene nu au comunicat public si o anumita ora pentru aplicarea noilor prevederi legislative pentru accesul pe teritoriul Republicii Elene, iar cetatenii romani afectati de acest fapt pot solicita asistenta consulara, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Precizarea…