- O echipa de militari specializati in dezamorsarea dispozitivelor explozive de la Regimentul 307 Infanterie Marina din Babadag au plecat, marți, in localitatea Sfantul Gheorghe pentru a interveni asupra unui obuz, descoperit in apropierea gurii de varsare a Dunarii in Marea Neagra, a transmis, marți,…

- O grenada ofensiva din cel de al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita sambata de un sibian, chiar in curtea locuintei sale, in timp ce efectua lucrari de amenajare.Astfel, sambata dupa amiaza, 12 martie, echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU "Cpt. Dumitru Croitoru al…

- Autoritatile au fost alertate de fiul femeii, care s-a panicat dupa ce mama sa nu a mai raspuns la telefon. Femeia era cunoscuta cu afecțiuni medicale.In urma sesizarii facute de fiul acesteia, la fața locului s-au deplasat de urgența echipaje din cadrul Poliției Municipiului Giurgiu, Serviciul Județean…