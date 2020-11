Stiri pe aceeasi tema

- Conform estimarilor, primii doi clasați in urma primului tur de scrutin ar fi Igor Dodon, cu 40,9%, și Maia Sandu, cu 34,6%, conform unui sondaj telefonic realizat, dupa vot, de Comunitatea WatchDog.md și Institutul de Politici Publice. Au fost intervievați 1.514 respondenți. Marja de eroare a sondajului…

- In curand CEC va anunța rezultate preliminare: Cine trece in turul doi CEC urmeaza sa anunțe rezultatele preliminare ale alegerilor prezidențiale la ora 22:00. Ultimele știri AICI - LIVE TEXT: Alegeri prezidențiale in Moldova 2020 >>> Potrivit unui studiu realizat…

- Conform datelor prezentate de Comisia Electorala Centrala, pana la ora 15.00 in Moldova au votat aproape 840.000 de alegatori, ceea ce reprezinta 29% din numarul celor inscriși.In urma cu patru ani, la aceeași ora, rata de participarea depașise deja pragul de validare a scrutinului, de o treime. Principalii…

- Pana la ora noua se prezentasera la urne 3,77% din electorat, adica 105.369 de alegatori din cei peste 3,2 milioane de cetateni cu drept de vot așteptați duminica, la urne, la alegerile prezidențiale. Fostul primar al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care candideaza pentru functia de presedinte…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Fostul primar al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care candideaza pentru functia de presedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronuntat, duminica, in favoarea unirii Republicii Moldova cu Romania.El…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Fostul primar al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, care candideaza pentru functia de presedinte al Republicii Moldova din partea Blocului electoral "Unirea", s-a pronuntat, duminica, in favoarea unirii Republicii Moldova cu Romania. El…

- Doar cinci procente ii despart pe principalii contracandidați la alegerile ce vor avea loc duminica, 1 noiembrie, in Republica Moldova. Conform ultimului sondaj, niciunul nu are șanse sa caștige primul tur, așa ca disputa se va tranșa abia peste alte doua saptamani. Conform unui sondaj realizat de compania…

- CHIȘINAU, 10 sept- Sputnik. Andrian Candu, insoțit de alți membri ai Grupului Pro Moldova, a mers astazi la CEC unde a depus lista cu 25 de mii de semnaturi adunate in susținerea sa. © Sputnik / Mihai Caraus. Igor Dodon, dupa ce a depus actele la CEC: Moldova are nevoie de un lider cu caracter…