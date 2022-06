Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, susține ca au avut loc „anumite discuții”, iar Florin Cițu a decis sa demisioneze de la șefia Senatului. Ciuca a explicat ca este nevoie de coerența și responsabilitate in luarea deciziilor guvernamentale și in cadrul coaliției. „Ținand cont de activitatea guvernamentala…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anuntat, miercuri, dupa sedinta grupului parlamentar PNL din Senat, ca in urma unor discutii, Florin Citu si-a dat demisia de la sefia Senatului. El a precizat ca discutiile au vizat activitatea guvernamentala si parlamentara, responsabilitatea PNL si nevoia de…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de presedinte al Senatului, in timpul unei sedinte a senatorilor PNL, convocata de Nicolae Ciuca. In locul lui, cu titlu de interimar, va fi numita senatorul de Timis, Alina Gorghiu. In calitate de presedinte al PNL, premierul Nicolae Ciuca a convocat in aceasta dimineata…

- Președintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, i-a uitat numele Alinei Gorghiu pe care a numit-o „Roberta Anastase” in discursul susținut la evenimentul festiv al partidului, organizat cu ocazia implinirii a 147 de ani de la inființare. Roberta Anastase nu a fost niciodata președinte al PNL, ca Alina Gorghiu,…

- Florin Cițu s-a aratat deranjat de atacurile cibernetice produse de hackerii ruși in țara noastra, pentru ca aceștia nu au știut cine este președintele Senatului, punand aceasta funcție pe poza lui Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Florin Citu, presedintele Senatului, a declarat luni,…

- Florin Cițu s-a dus neinvitat la ședința convocata de premierul Nicolae Ciuca cu liderii PNL, la care trebuia sa se discute inlocuirea lui Cițu de la șefia Senatului. Astfel, șefii PNL au fost nevoiți sa amane o astfel de decizie. Florin Cițu a și criticat Guvernul Ciuca, marți, spunand ca viitoarele…

- Consiliul National al PNL se reuneste, duminica, dupa demisia lui Florin Citu de la conducerea partidului. Pe ordinea de zi este doar data stabilirii Congresului extraordinar, pentru alegerea unui nou președinte și a secretarului general, dupa demisia lui Dan Vilceanu. Conform ultimelor declarații,…

- Zeci de lideri PNL pregatesc demiterea lui Florin Citu de la președinția partidului, pe fondul nemultumirilor legate de relatia acestuia cu cei de la PSD, care tensioneaza atmosfera in coalitie, dar si de faptul ca liderul liberal nu comunica cu liderii judeteni si cu primarii partidului, susțin surse…