UPDATE. Noua cetateni romani si un membru de familie, cetatean sudanez, au parasit teritoriul Sudanului, cu un zbor de evacuare organizat de autoritatile franceze pana in Djibouti, anunta luni dimineata MAE, precizand ca alti 20 de cetateni romani si 3 membri de familie, cetateni sudanezi si egipteni, au solicitat sprijin in vederea evacuarii. "Ministerul Afacerilor […]