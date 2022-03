UPDATE 35 de morți și zeci de răniți în atacul asupra bazei militare din apropierea graniței cu Polonia UPDATE Crește bilanțul victimelor dupa atacul asupra bazei militare de la Iavoriv. 35 de persoane au murit, au anunțat autoritațile regionale din Liov, citata de CNN. Alte 134 de persoane au fost spitalizate din cauza ranilor suferite. Știrea inițiala: Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica […] The post UPDATE 35 de morți și zeci de raniți in atacul asupra bazei militare din apropierea graniței cu Polonia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

