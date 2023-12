Stiri pe aceeasi tema

- Ghița Laurențiu, cercetat penal pentru omor calificat și talharie calificata, unul dintre suspecții crimei de la Sibiu, a fost adus in noaptea de vineri spre sambata in țara, din Marea Britanie, a anunțat Alina Gorghiu, ministrul Justiției.

- Unul dintre suspectii in cazul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost adus in tara, in noaptea de vineri spre sambata, din Marea Britanie. Este vorba despre Ghita Laurentiu, cercetat penal pentru omor calificat si talharie calificata. „Dar nu am fost fugit niciunde”, a spus Ghita. Potrivit…

- Laurentiu Ghita, unul din suspectii banuiti ca l-ar fi ucis in bataie pe Adrian Kreiner, omul de afaceri din Sibiu, a fost adus noaptea trecuta in tara dupa aproape 2 luni de la crima. Cosmin Costinel Zuleam, un alt suspect dintre cei trei, este in continuare de negasit."Dar nu am fost fugit niciunde",…

- Apar noi detalii in dosarul crimei din Sibiu! Potrivit unor surse din ancheta urmeaza ca, saptamana viitoare, unul dintre suspecți sa fie adus in țara. Reamintum ca in acest dosar, al uciderii lui Adrian Kreiner, sunt vizate cinci persoane: patru barbati si o femeie.

- Este vorba despre șase barbati condamnati pentru infractiuni precum evaziune fiscala, furt, fapte de violenta și inselaciune, a anunțat joi, 21 decembrie, ministrul Justitiei, Alina Gorghiu.„Luptam constant sa ii aducem acasa pe fugari. In cursul zilei de ieri și azi-noapte au fost aduși in țara 6 fugari”,…

- Poliția Romana a anunțat, duminica, ca doi dintre cei trei barbați suspectați de jaful și uciderea omului de afaceri din Sibiu, Adrian Kreiner, au fost prinși in Marea Britanie. Unul dintre suspecți a fost depistat in Școția și cel de-al doilea in Irlanda. Este vorba despre Ghița Laurențiu și Minae…

- Suspecții din cazul talhariei și uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au cazier. In anul 2020, Costinel Cosmin Zuleam a fost judecat pentru furt calificat dupa ce ar fi patruns prin efracție in centrul Telekom din centrul comercial Maximus din Murska Sobota, Slovenia, in noaptea de 27 ianuarie,…

- Doi dintre cei trei suspecți in cazul crimei din Sibiu au fost capturați. Unde se ascundeau Laurențiu Ghița și Marian Cristian Doi dintre cei trei barbați suspecți in cazul uciderii omului de afaceri din Sibiu au fost reținuți de polițiștii din Marea Britanie. Anunțul a fost facut de reprezentații IGPR,…