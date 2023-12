Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, condamnat definitiv pentru corupție și fugit in Italia, va fi extradat in cel mai scurt timp, a anunțat ministrul Justiției, Alina Gorghiu. Baronul de la Neamț a plecat din țara inainte cu cateva zile ca instanța sa ii dea sentința definitiva, apoi a cerut magistraților din Italia sa nu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, vineri, rezolvarea problemei restantelor platilor pentru ajutorul public judiciar acordat din oficiu din etapa urmaririi penale, ea precizand ca astazi, in sedinta de Guvern, s-a alocat catre Ministerul Public din Fondul de Rezerva Bugetara la dispozitia…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu a declarat vineri, la Oradea, ca s-ar impune ca sase penitenciare din tara, situate in centrele oraselor, sa fie mutate la periferiile localitatilor, insa aceasta problema este una foarte dificila si pentru care ar trebui sa existe un acord la nivelul Guvernului, potrivit…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, luni, ca legea care prevede condamnarile definitive va fi modificata in urmatoarea ședința de guvern, astfel incat condamnații care nu se prezinta la penitenciar in termen de 7 zile de la data sentinței definitive, sa primesca un spor de 3 ani de inchisoare.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a precizat ca problema drogurilor in Romania devine la fel de presanta ca in Statele Unite, in contextul in care un raport al Departamentului american pentru Securitate Interna arata ca, in anul 2024, traficul si consumul ilicit de droguri vor fi principale amenintari…