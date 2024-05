Stiri pe aceeasi tema

- Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii…

- Judecatoarea care ar fi umilit familiile victimelor tragediei din stațiunea 2 Mai ramane in procesul lui Vlad Pascu. Cererea de abtinere a acesteia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea…

- Magistrații din Franța au respins definitiv solicitarea autoritaților romane de a-l extrada pe Paul Philippe al Romaniei, condamnat definitiv, in decembrie 2020, la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu,…

- Fostul primar din Baia Mare Catalin Chereches, extradat din Germania pentru a executa in Romania pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru luare de mita, a ajuns, miercuri, la Penitenciarul Rahova. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a amintit ”celor care inca mai cred ca pot scapa de justitie” ca…

- UPDATE Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a decarat ca fugarul Catalin Cherecheș este in drum spre Romania și va fi cazat cu inca doua persoane intr-un penitenciar unde recent au fost inaugurate noi locuri de detenție, cu pat individual, cu acces permanent la apa potabila și apa calda. „Va fi astazi…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri, la bilantul Ministerului Public, ca este convinsa ca anul 2024 va aduce o justitie mai eficienta, mai echitabila mai dreapta si l-a provocat pe procuror general sa vina cu propunerea care vizeaza eficientizarea activitatii ministerului, referitoare…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, la bilantul DNA, ca isi doreste ca institutia sa gestioneze anul 2024 ca o institutie de elita, si sa ignore zgomotul de fond care va fi destul de puternic. Alina Gorghiu a tinut sa precizeze ca cere performanta, dar nu neaparat prin cantitate ci…