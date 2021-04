Unul dintre cei mai mari jucători de cricket din toate timpurile are Covid Sachin Tendulkar, jucator de cricket profesionist indian, considerat de mulți ca fiind unul dintre cei mai mari jucatori din toate timpurile, are Covid. Indianul a fost testat pozitiv cu coronavirus saptamana trecuta si acum este in spital la Mumbai, potrivit BBC. “M-am testat singur si am luat toate masurile recomandate pentru a ma asigura ca nu ma voi infecta cu Covid. Totusi, am fost testat pozitiv astazi, dupa ce am avut simptome minore. Toti ceilalti de acasa au fost testati negativ. M-am autoizolat acasa si respect protocolul, dupa cum am fost sfatuit de medici”, scria Tendulkar in social… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Krychowiak și Piatkowski s-au infectat cu Covid-19 dupa ce Skorupski și Klich fusesera deja excluși din lot Poloniei, punand in pericol disputarea partidei cu Anglie, de pe Wembley. Polonia nu știe daca va putea evolua maine, pe "Wembley", contra liderului grupei. Focarul de la selecționata pregatita…

- Centrul american de prevenire si lupta impotriva bolilor (CDC) a anuntat ca pana acum a fost vaccinata complet impotriva coronavirusului 16,7 la suta din populatia adulta. Acest lucru presupune faptul ca unul din sase adulti a primit ambele doze de ser Pfizer, Moderna sau vaccinul Johnson & Johnson.…

- Un procent de 35% din populația Israelului a fost imunizata complet impotriva Covid-19. Practic o treime dintre cetațenii care locuiesc in aceasta țara au primit cele doua doze de vaccin de la Pfizer/BioNTech. De asemenea, un procent de 50% din populație a primit deja prima doza de vaccin anti-coronavirus.…

- O femeie din Anglia, bolnava de Covid-19, a intrat in coma dupa ce a nascut luna trecuta. Judecatorul a decis ca ar trebui lasata sa moara impotriva dorințelor familiei de a o menține in viața și de a continua tratamentul. Personalul medical de la Spitalul din Leicester a declarat ca șansele de supraviețuire…

- Celine Dion iși amana din nou datele din turneul european, prevazut inițial intre 16 martie si 16 iunie 2021, pentru perioada 25 mai – 24 septembrie 2022, potrivit unui anunț facut miercuri de echipa sa. Este a doua amanare a acestui turneu care ar fi trebuit sa aibe loc in 2020. Artista si-a anulat…

- Regatul Unit al Marii Britanii schimba din nou condițiile de calatorie. Conform MAE, toți cetațenii care ajung in Marea Britanie sunt obligați sa faca doua teste PCR pentru coronavirus și sa stea in izolare. Noile norme se aplica de luni, 15 februarie. Persoanele care ajung in Regatul Unit al Marii…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a primit, vineri, 5 februarie 2020, ce-a dea doua doza de vaccin anti-coronavirus. Șeful statului a fost oficial complet imunizat impotriva acestui virus. Doza de rapel nu a mai fost administrata in mod public. Președintele Romaniei Klaus Ioahannis a primit prima…

- Potrivit unui studiu efectuat in Anglia și Țara Galilor, in perioada 9 martie – 28 decembrie 2020, au fost inregistrate 7.961 de decese care au legatura cu SARS-CoV-2 in randul persoanelor angajate. Este vorba despre persoane cu varste cuprinse intre 20 și 64 de ani. Barbații care lucreaza ca agenți…