Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Buteanu, unul dintre cei mai de succes carciumari din Cluj-Napoca, alaturi de cunoscutul Adrian Munteanu, patronul My Way, a ajuns sa fie mirat de prețurile nesimțite din oraș. Vorbim despre banalele jumari, despre care și Știri de Cluj a scris in octombrie 2023 ca au ajuns la 190 de lei kilogramul…

- Libraria Universitații din Piața Unirii era fara doar și poate cel mai emblematic loc de intalnire al Clujului. Mai era ”Ne vedem la coada calului”, in spatele Grupului Statuar Matei Corvin, dar Libraria era parca peste ca notorietate. Chiar și astazi, libraria este foarte cunoscuta, cu toate ca…

- Prețurile de pe piața imobiliara din Cluj Napoca au explodat in ultimii ani. Practic, cumpararea unui apartament sau a unei case in acest oraș a devenit pentru mulți o adevarata provocare. In aceste condiții, pana și primarul Emil Boc a intampinat dificultați atunci cand a dorit sa-și cumpere un imobil…

- In Cluj-Napoca, orașul european de 5 stele, colectarea selectiva a gunoiului nu exista decat in scris, in contractul cu Supercom, de la a carui semnare se implinește 1 an. Alte orașe, precum Timișoara sau Oradea, au luat-o inaintea Clujului in privința colectarii selective. In urma analizelor periodice…

- Prețurile la imobiliare au explodat in Cluj dupa anul 2010, dar cei care au cumparat inainte au facut afaceri mari. Sunt oameni care cu un apartament de 50 de mp au ajuns acum sa iși cumpere case. Un clujean a deschis cutia Pandorei, cand a intrebat in ce și-a cumparat lumea apartament și cat a platit.…

- Un șofer a avut o experiența inedita in timp ce circula pe drumul dintre Cluj-Napoca și Feleacu. In fața i-a aparut din senin o camila și s-a crezut in Dubai. Mamiferul, de aproape 2 metri inalțime, se oprise pe carosabil și privea liniștit in jur. Imaginile au fost publicate pe TikTok, unde au starnit…

- Un turist roman, care e stabilit in strainatate, a ajuns la Cluj-Napoca și s-a aratat șocat de prețuri.”Cum gestionați prețurile astea enorme? Traiesc in strainatate, am venit la Cluj și am ramas fara cuvinte! Prețurile ( la mancare , consum , haine etc ) sunt mai mari sau la fel ca și in alte orașe…

- Disputa Cluj vs București este de cand e lumea și nu se va stinge prea curand. Clujul s-a ridicat foarte mult in ultimii ani, de cand cu politica expansionista a primarului Emil Boc, lucru care a ajuns sa ii irite pe unii. S-a ajuns sa se compare totul intre Cluj și București, iar acum s-a comparat…