- Diplomat de cariera, Andrii Beshta, 45 de ani, a fost numit ambasador al Ucrainei in Thailanda in 2016.Politia thailandeza a anuntat ca el a fost gasit mort in jurul orei 05:30 dimineata (22:30 GMT), in camera unui complex hotelier din Koh Lipe, o insula balneara care se bucura de mare popularitate…

- Un barbat a murit dupa ce a fost trantit de polițiști la pamant și a fost imobilizat. Barbatul ar fi fost in stare de ebrietate și ar fi refuzat sa paraseasca terasa pe care se afla. A intrat in stop cardio respirator de cum a fost pus la pamant și nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare. A fost…

- Autoritațile franceze au anunțat ca investigheaza moartea unui tanar de 26 de ani, student la medicina, la cateva zile dupa ce fost vaccinat cu AstraZeneca, subliniind in același timp ca nu a fost stabilita o legatura cu doza. Studentul a murit pe 18 martie in Nantes, la 10 zile dupa ce a…

- „Se plangea, dupa prima doza de vaccin, ca ii este frig. Un cadru medical a spus ca este posibil ca organismul sa se fi luptat. Nu erau frisoane, ci senzații de frig. Inainte de rapel, in ultimele doua saptamani, a avut mai multe dureri, le-am pus pe seama unei crize de fiere.In dimineața rapelului…

