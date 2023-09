Stiri pe aceeasi tema

- O inima de porc a fost transplantata la un om, a anuntat vineri Centrul Medical al Universitatii din Maryland (UMMC), SUA. Este pentru a doua oara in istoria medicala cand se intampla acest lucru. Interventia chirurgicala a fost efectuata pe 20 septembrie la UMMC de catre aceeasi echipa care a efectuat…

- O inima de porc a fost transplantata la un om, a anuntat vineri Centrul Medical al Universitatii din Maryland (UMMC), SUA. Este pentru a doua oara in istoria medicala cand se intampla acest lucru. Interventia chirurgicala a fost efectuata pe 20 septembrie la UMMC de catre aceeasi echipa care a efectuat…

- Chirurgii de la Centrul Medical al Universitații Maryland (UMMC), SUA, au efectuat, miercuri, 20 septembrie, un transplant de inima de porc la un muribund, in incercarea de a-i prelungi viața, relateaza CNN și New York Post. Este doar al doilea pacient care a fost supus unui astfel de experiment.Doua…

- Peste 200 de cercetatori britanici lucreaza la apararea impotriva unei viitoare posibile pandemii. Specialiștii pregatesc vaccinuri pentru „boala X” deocamdata necunoscuta, in laboratorul guvernamental de inalta securitate din Wiltshire, Anglia, unde a ajuns o echipa de la postul Sky News, relateaza…

- „Gatul tehnologic” este boala ce afecteaza majoritatea oamenilor din toata lumea in acest secol al digitalizarii și al dispozitivelor ca telefoane mobile, laptopuri. Cercetarile au demonstrat ca 10 țari sunt foarte afectate, printre care Statele Unite, unde numarul celor care sufera de „gat tehnologic”…

- Civicii clujeni nu vor sa aștepte „verdictul” experților din Primarie pentru copacii de pe strada Universitații și continua demersurile pentru a-i arata administrației locale cat de importanți sunt copacii Clujului. Specialiștii in ecologie, botanica și biodiversitate de la Institutul de Cercetari …

- Luna iulie 2023 va fi, probabil, cea mai fierbinte luna din ultimele „sute, daca nu mii de ani” la nivel mondial, a declarat climatologul-sef al NASA, potrivit AFP. Mai multe recorduri de caldura au fost deja doborate in luna iulie, dupa cum o indica doua instrumente ale Uniunii Europene si Universitatii…

- David Popovici, inotatorul roman in varsta de 18 ani, a anunțat ca a fost admis la facultate in București și a dezvaluit ce specializare a ales sa urmeze. Deși a avut ocazia de a parasi țara pentru a studia cu bursa in Statele Unite ale Americii, David Popovici a ales sa ramana in Romania și a fost…