Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii celui mai mare festival de muzica din Romania anunța noii artiști care vor evolua pe Cluj Arena. La Untold 2022 vor fi prezenți, printre alții, Major Lazer si Anne-Marie, aflați pentru prima oara in țara noastra.

- DAVID GUETTA, DON DIABLO, G-EAZY, MORTEN, OLIVER HELDENS, ABOVE & BEYOND, PAUL KALKBRENNER ȘI ALȚII COMPLETEAZA PRIMUL LINE-UP PENTRU A ȘAPTEA EDIȚIE A FESTIVALULUI Un moment mult așteptat de fanii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume a sosit. Organizatorii UNTOLD anunța primii…

- Organizatorii UNTOLD anunța deja primii artiști care vor urca in acest an pe scena principala a festivalului intre 4 și 7 august. Unii dintre ei vin in premiera, pentru prima oara in Romania sau la... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Organizatorii UNTOLD anunța primii artiști care vor urca in acest an pe scena principala a festivalului intre 4 și 7 august. Unii dintre ei vin pentru prima oara in Romania sau la UNTOLD. David Guetta, Don Diablo, G-Eazy, Kygo, Major Lazer, Morten, Oliver Heldens, Paul Kalkbrenner LIVE și Tujamo fac…

- Un moment mult asteptat de fanii unuia dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume a sosit.Organizatorii UNTOLD anunta primii artisti care vor urca in acest an pe scena principala a festivalului intre 4 si 7 august. Unii dintre ei vin pentru prima oara in Romania sau la UNTOLD. David Guetta,…

- Organizatorii UNTOLD anunța primii artiști care vor urca in acest an pe scena principala a festivalului intre 4 și 7 august. Unii dintre ei vin pentru prima oara in Romania sau la festivalul din Cluj-Napoca.

- UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzica din lume, iși va deschide porțile in 2022, intre 4 și 7 august. Timp de 4 zile și 4 nopți, sute de mii de fani din intreaga lume vor pași in taramul magic din Cluj-Napoca sa se distreze alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului…

- UNTOLD 2022 va avea loc la Cluj-Napoca intre 4 și 7 august, transmit organizatorii intr-un comunicat oficial. Tot ei le promit participanților ca timp de 4 zile și 4 nopți se vor distra alaturi de cei mai buni artiști internaționali ai momentului și nu numai, la fel ca in edițiile trecute. UNTOLD, unul…