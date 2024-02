Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Sleeping Dogs”, un film cu caștigatorul Oscar-ului Russell Crowe, bazat pe o carte a autorului roman Eugen Ovidiu Chirovici, urmeaza sa fie lansat in cinematografele din SUA pe 22 martie 2024, transmite, miercuri, Ambasada SUA la București.

- Cel mai așteptat film, „Sleeping Dogs”, in care rolul principal este interpretat de actorul Russell Crowe și este bazat pe cartea unui roman, vanduta in sute de mii de exemplare, va rula in cinematografele din Romania din 15 martie și din 22 martie in alte țari, noteaza click.ro. 15 martie este data…

- ”95%! Romania a incasat, pana la acest moment, 22,846 miliarde euro din alocarea finala de 24,071 mld. euro primita in cadrul Politicii de Coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, ajungand astfel la un grad de absorbtie de 95% din alocarea finala”, anunta ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. …

- ”Fermierii romani au, in esenta, aceleasi probleme ca si fermierii din Franta, din Belgia, din Germaia, din Italia. Este vorba despre felul cum sunt alocate subventiile, cat pot folosi din terenul arabil, i=n ontextul in care aceste discutii au fost incheiate in 2020. NU este nimic noi. De nd s-a decis…

- Marcel Ciolacu a transmis romanilor, astazi, un mesaj de Ziua Unirii Principatelor. “Dragi romani, in urma cu 165 de ani, pe 24 ianuarie, romanii si-au unit eforturile si au pus bazele Romaniei ca stat national, unitar si democratic. Si atunci, multi s-au opus. Si din afara tarii, dar si din interior.…