Stiri pe aceeasi tema

- Aseara a inceput UNTOLD Dubai, festrivalul ce duce distracția noastra in nu atat de permisivele Emirate Arabe Unite. Pana duminica, distracția va fi aprinsa in Expo City Dubai cu peste 100 de nume artistice din intreaga lume, pe un spațiu organizat de peste 170.000 de metri patrați. Lineup-ul festivalului…

- ”95%! Romania a incasat, pana la acest moment, 22,846 miliarde euro din alocarea finala de 24,071 mld. euro primita in cadrul Politicii de Coeziune din exercitiul financiar 2014-2020, ajungand astfel la un grad de absorbtie de 95% din alocarea finala”, anunta ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene. …

- Meciul de deschidere de la Cupa Mondiala din 2026 se joaca pe un stadion pe care Maradona și Pele au scris istorie. Oficialii FIFA au anunțat arenele pe care se vor juca cele mai importante dueluri din cadrul turneului final. Ediția din 2026 a Cupei Mondiale din 2026 se va juca in 3 țari diferite. […]…

- Premiera pentru sporturile electronice din Romania: echipa romaneasca de esports Nexus Gaming s-a calificat in etapa RMR a PGL Major Copenhaga, cea mai mare competiție de esports de Counter-Strike din lume, cu premii totale in valoare de 1,25 milioane de dolari.

- Romania se pregatește intens pentru Campionatul European de luna viitoare. Joaca astazi, de la ora 17:30, finala „Trofeului Carpați 2023”, impotriva Georgiei, la handbal masculin. Romania va participa in ianuarie, in Germania, la primul Campionat European dupa o absența de 28 de ani. ...

- In aceasta saptamana s-au disputat ultimele meciuri din grupele Champions League, cea mai importanta competiție intercluburi din Europa urmand sa aiba un nou format din sezonul viitor. UEFA a decis ca incepand cu ediția 2024/25 formatul Ligii sa sufere schimbari radicale. Astfel, in loc sa imparta 32…

- Romania infrunta azi Japonia, de la ora 16:30, in grupa principala la Campionatul Mondial de handbal feminin. Cristina Neagu era incerta inaintea partidei din cauza unei accidentari, iar in aceasta dimineața s-a luat decizia ca ea sa nu fie trecuta pe foaie. Romania - Japonia are loc de la 16:30, live…

- Romania va produce și exporta autobuze electrice. La Ciorogarla, langa București, din prima parte a lui 2024, compania romaneasca BMC Truck&Bus va deschide o linie de producție pentru un autobuz electric marca proprie ce va scoate de pe banda, pentru inceput, 200 de unitați pe an. Intr-o faza ulterioara,…