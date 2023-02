Stiri pe aceeasi tema

- Iasul, prin intermediul Universitatii de Stiintele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” va fi gazda celei mai ample competitii intre studenti din Romania. Este vorba despre AGRONOMIADA 2023, eveniment ce va reuni studenti din intreaga tara si nu numai.

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași a informat ca admiterea pentru anul universitar 2023-2024 se va face in luna iulie, pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat. In ultima ședința a Senatului instituției de invațamant superior s-a decis ca admiterea sa…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași (USV) este partenera in proiectul Program pentru creșterea performanței și inovarii in cercetarea doctorala și postdoctorala de excelența (PROINVENT – cod SMIS 153299), in care beneficiar este Universitatea „Dunarea de Jos” din Galați,…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) se apropie de sfarșitul unui an cu realizari multiple, cu inca o reușita in planul cercetarii științifice: caștigarea unui proiect finanțat de Uniunea Europeana, pe pilonul III, componenta 9, investiția 15: „Inființarea și operaționalizarea…

- Masteranzii de la Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad" din Iasi (USV), alaturi de profesorii lor, realizeaza o serie de experimente cu unul dintre cele mai indragite soiuri de vinuri din Romania: Busuioaca de Bohotin. Folosind diferite tehnologii de productie si struguri din soiul…

- EVIDENTIAT…Un student la Universitatea de Stiintele Vietii (USV) „Ion Ionescu de la Brad”, originar din Suletea, este printre studentii remarcati de profesorii USV ca fiind unul de succes! „Realist din fire, caracterizat de ambitie si energie debordanta, Dimitrie Andrei Drutu, din Barlad, a constientizat…

- Digitalizarea agriculturii, lucrari conservative și sisteme de autoghidare prezentate studenților de catre cel mai prestigios agronom roman. Unul dintre cei mai importanți agronomi romani va conferenția la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) atat pentru studenți…

- Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) va gazdui doua evenimente importante dedicate studenților de la Facultatea de Medicina Veterinara și nu numai, in care sunt invitați sa participe la discuții cu antreprenori de succes. Primul eveniment, „Seara Antreprenorilor”,…