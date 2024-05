Stiri pe aceeasi tema

- Știm echipele care vor disputa barajul pentru ultimul loc de Conference League: Universitatea Cluj și Universitatea Craiova. Partida se va disputa duminica viitoare, 26 mai, de la ora 20:00, stadionul „Ion Oblemenco” fiind locul de disputare. „Studenții” au invins-o pe Oțelul Galați, scor 2-0, in barajul…

- Corvinul Hunedoara este neașteptata caștigatoare a trofeului Cupei Romaniei din acest sezon, dupa finala adjudecata la lovituri de departajare in fața Oțelului Galați. Din 1975, de la victoria Rapidului in fața Universitații Craiova nu mai caștigase trofeul o echipa din al doilea eșalon. Evident, este…

- Mamadou Thiam, 29 de ani, este așteptat sa revina in Romania, U Cluj l-a inclus in planurile sale intr-o campanie spectaculoasa de achiziții. Dupa Ovidiu Popescu, proaspat campion cu FCSB, ardelenii il pot readuce pe varful ce a fost dorit și de Gigi Becali in roșu și albastru U Cluj pregatește primul…

- FCSB a caștigat Cupa Elitelor U17 dupa ce a invins-o in finala pe Farul Constanța, scor 1-0. FCSB U17, antrenata de Ionuț Ilie, a invins-o pe Farul la Buftea, iar unicul gol al intalnirii a fost marcat de noul „pariu” al lui Gigi Becali, David Popa (17 ani). FCSB a caștigat Cupa Elitelor U17 dupa ce…

- Corvinul Hunedoara a caștigat, miercuri, Cupa Romaniei Betano, dupa ce a trecut in finala, la Sibiu, de Oțelul Galați, cu 3-2 la loviturile de departajare, dupa 2-2 in timpul regulamentar, informeaza Gazeta Sporturilor.In urma acestui succes, Corvinul Hunedoara, o divizionara secunda fara drept de promovare…

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a comentat victoria cu FCSB, 1-0, i-a felicitat pe roș-albaștri pentru titlu și spune ca vrea locul 2, care i-ar asigura pe ardeleni de prezența in preliminariile Conference League. In penultima etapa din play-off, CFR Cluj a caștigat la București cu…

- Cele 8 echipe ramase in cursa pentru trofeul Conference League continua drumul spre finala de la Atena. In aceasta seara, sunt programate partidele tur din sferturile de finala ale competiției, unde Romania este reprezentata de Razvan Lucescu, pe banca lui PAOK Salonic.

- Faza sferturilor de finala din Cupa Romaniei ne aduce la Cluj un duel U Cluj - FC Hermannstadt in cursul serii de azi, 3 aprilie, pe Cluj Arena. Inaintea meciului de pe Cluj Arena, cele doua echipe aflate in play-out-ul SuperLigii vin dupa o etapa de campionat in care nu au reușit sa caștige.…