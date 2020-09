Universal Music Group si Daddy Yankee incep o colaborare strategica la nivel mondial! Daddy Yankee colaboreaza cu Anuel AA si Kendo Kaponi pentru single-ul “Don Don”

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia cauzata de noul coronavirus a ucis peste 900.000 de persoane in intreaga lume de cand au aparut primele cazuri in China, in decembrie, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale, miercuri, la 21:30 GMT.Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul partidelor la alegerile localeIn…

- Mai mult de 15 milioane de contaminari cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in intreaga lume de la descoperirea noului coronavirus la finalul anului trecut in regiunea chineza Hubei, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.

- Într-un moment în care tensiunile au atins cote ridicate dupa moartea lui George Floyd, Bernie Ecclestone (89 de ani, fostul șef al Formulei 1) vine cu o declarație care a stârnit un val de reacții negative: negrii sunt mai rasiști decât albii. Într-un interviu…

- Cifre de ultima ora privind evoluția epidemiei de coronavirus la nivel mondial. 24.291 de cazuri de infectie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) erau confirmate in Romania pana la data de 22 iunie 2020, cu 246 mai multe decat in 21 iunie. Numarul deceselor a ajuns la 1.523, cu 11 mai mult decat in ziua…

- Pandemia de coronavirus a facut cel putin 459.976 de decese in lume de cand a anuntat oficial China aparitia bolii in decembrie, potrivit unui bilant stabilit de AFP realizat, sambata, la ora 11.00 GMT, din surse oficiale.

- Singurul producator roman de tractoare articulate forestiere (TAF), IRUM Reghin, a intrat in colaborare cu cel mai mare producator mondial in domeniu, compania finlandeza PONSSE, astfel incat va fi acoperita intreaga gama de utilaje solicitata pe piata romaneasca, sustine directorul general al companiei,…

- Gala de sporturi de contact OSS Fighters este una de nivel mondial Din editia a sasea nu vor lipsi luptatori precum Cristian Ristea, Amansio Parachiv sau Alex Filip La precedenta gala, Cristian Ristea a disputat finala piramidei greilor Editia a sasea a OSS Fighters, gala de sporturi de contact de nivel…

- Un document de 93 de pagini facut de oameni de știința germani, aprobat de Ministerul de Interne din Germania, arata ca pandemia de coronavirus este, de fapt, o alarma falsa la nivel mondial. Stephan Kohn, angajat al Ministerului de Interne din Germania și coordonator al raportului, a fost suspendat…