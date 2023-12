Stiri pe aceeasi tema

- Țițeiul rusesc intra in UE peste plafonul legal de preț. Aplicarea regulilor de catre Bruxelles este fragmentara. Și a aparut o noua piața neagra, noteaza Politico. La inceputul lunii august, oficialii bulgari au observat ceva de care nu erau siguri daca este legal.

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe premierul ungar Viktor Orban la discuții la Paris, in aceasta saptamina, pentru a discuta posibilitatea ca Budapesta sa sprijine aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana, relateaza Politico. O sursa de la Paris a declarat ca guvernul francez spera sa…

- Comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat marți, 5 decembrie, ca spera ca luna aceasta sa fie luata o decizie pozitiva cu privire la aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen.„Am avut recent o misiune de informare in Bulgaria, care a fost cu adevarat reusita. Voi…

- Viktor Orban, ieșire exploziva: 'Ne vom impotrivi ideilor nebunesti ale birocratilor de la Bruxelles, propagandei de gen si iluziilor legate de razboiul din Ucraina!'Ungaria trebuie sa spuna nu actualului model de Europa construit la Bruxelles, a declarat premierul Viktor Orban la un congres al partidului…

- Uniunea Europeana iși dorește de la Republica Moldova schimbari radicale in justiție, insa instrumentele permise sint prea blinde pentru a face fața sistemului. O spune directorul Institutului pentru Inițiative Strategice, Vadim Pistrinciuc, potrivit caruia, pe de o parte, acțiunile dure nu sint bine…

- Comisia Europeana urmeaza sa recomande, in raportul din data de 8 noiembrie 2023, inceperea negocierilor pentru primirea in Uniunea Europeana a Republicii Moldova și a Ucrainei, au declarat surse de la Bruxelles, citate de publicația Politico. Totuși, aceasta recomandare ar urma sa includa și unele…

- Datele care 'ingroapa' Romania: țara noastra are cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Europa, alaturi de Ungaria (Eurostat)Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul doi din 2023 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana,…

- UE a inceput o ancheta cu privire la subventiile pe care China le-a acordat producatorilor de vehicule electrice. Printre chinezi s-ar afla și doua marci de prestigiu: Tesla și BMW. Marci electrice precum Tesla si BMW ar putea fi incluse in investigatia UE privind subventiile chineze, lansata de Uniunea…