Majoreta tranziției ecologice Cele mai recente critici la adresa Agenției Internaționale pentru Energie vin din America angajata pe drumul “decarbonizarii”. Parlamentari republicani considera ca AIE s-a indepartat de la misiunea sa principala de a proteja securitatea energetica și a devenit o „majoreta” a tranziției ecologice. Subminarea securitații energetice „In ultimii ani, AIE a subminat securitatea energetica prin descurajarea […] The post Majoreta tranziției ecologice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

