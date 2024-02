Ungaria, investiții majore pentru a-și spori suveranitatea energetică: inagurează o nouă centrală solară de 48 MW O noua centrala solara de 48 de megawați (MW) a fost inaugurata la Kiskunhalas, in Ungaria, unde se planifica și un proiect geotermal. Securitatea energetica a Ungariei se bazeaza pe sursele regenerabile și pe energia nucleara, a subliniat ministrul Energiei, scrie ceenergynews.com. Luand cuvantul la inaugurarea noii centrale solare din Kiskunhalas, situata in sudul țarii, ministrul a subliniat ca, din cauza fluctuației prețurilor la electricitate și gaze, Ungaria iși aliniaza strategic viitorul cu energia regenerabila și nucleara. Noua centrala solara, cu o capacitate de 48 MW, este… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

