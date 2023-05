Comisarul UE pentru agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat marti ca este necesar sa se prelungeasca "cel putin" pana la sfarsitul lunii octombrie restrictiile impuse de cinci state UE la importul de cereale ucrainene, in pofida opozitiei Kievului si a rezistentei unei parti din statele membre, informeaza AFP, citat de Agerpres.

In contextul in care ridicarea taxelor vamale in mai 2022 a impulsionat afluxul de produse agricole ucrainene in UE, mai multe tari (Polonia, Ungaria, Slovacia, Bulgaria) au interzis unilateral importul de cereale din Ucraina, confruntate fiind cu saturarea silozurilor…