Justitie Constanta: Primaria Eforie, data in judecata de Centrul de Pregatire, Odihna si Recuperare Complex Flamingo

Magistratii Tribunalului Constanta au amanat pronuntarea in dosarul in care Centrul de Pregatire, Odihna si Recuperare Complex Flamingo a actionat in judecata Primaria… [citeste mai departe]