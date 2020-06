Uniunea Europeana cere combaterea fake news-urilor care leaga tehnologia 5G si coronavirusul

Tarile europene, care mizeaza pe 5G ca sa le impulsioneze cresterea economica, vor sa combata teoriile conspirationiste care leaga tehnologia wireless de raspandirea noului coronavirus, teorii care au dus la incendierea catorva stalpi cu antene.



Conform grupurilor de lobby europene ETNO si GSMA, zvonurile false au dus la peste 140 de atacuri asupra stalpilor de telefonie mobila din 10 tari europene si la atacuri asupra personalului de intretinere.



In Marea Britanie au avut loc 87 de atacuri, in Olanda 30, dar au fost raportate cazuri si in Franta, Belgia, Italia si Germania.



