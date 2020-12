Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a cerut marti Chinei sa o elibereze ''imediat'' pe ''jurnalista cetateana'' Zhang Zhan, condamnata la 4 ani de detentie dupa ce a relatat despre epidemie, un apel ce vine in contextul in care un important acord UE-China privind investitiile este aproape…

- Mai mult de 60% dintre tarile din intreaga lume au luat masuri problematice la nivelul drepturilor omului sau al standardelor democratice pentru a limita raspandirea noului coronavirus, indica un raport publicat miercuri de organizatia n

- De asemenea, Minskul suspenda dialogul cu Uniunea Europeana privind drepturile omului, deoarece BERD și BEI și-au inghețat cooperarea cu republica. Autoritațile belaruse au hotatrit sa includa reprezentanții conducerii Uniunii Europene și ai mai multor țari europene in listele de sancțiuni și sa suspende…

- Premiul Sakharov pentru ”curaj, rezistența și determinare” a fost decernat mișcarii de opoziție din Belarus și liderului sau, Svetlana Tsikhanouskaya, pentru modul in care au luptat impotriva regimului președintelui Alexander Lukashenko a declarat David Sassoli. Acesta a susținut ca opoziția din Belarus…

- Arabia Saudita nu a reusit, marti, sa devina membra in Consiliul ONU pentru drepturile omului, in urma unui vot care le-a adus in schimb Chinei si Rusiei un mandat de trei ani in acest for, relateaza AFP. Organizatiile pentru drepturile omului au salutat esecul Riadului, directorul executiv adjunct…

- ''Diplomatia coercitiva'' a Chinei fata de anumite tari si abordarea sa fata de drepturile omului sunt contraproductive, a acuzat marti premierul canadian Justin Trudeau, relateaza AFP.Seful guvernului canadian a denuntat inca o data detentia ''arbitrara'' a doi canadieni in China, precum…

