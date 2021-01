Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Ministrii pentru afaceri europene…

- Comisia Europeana se pronunța in favoarea unui certificat de vaccinare impotriva Covid, care sa fie ”recunoscut reciproc” intre statele UE, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Este un imperativ medical sa avem o certificare a vaccinarii”, a declarat șefa CE, Ursula von der Leyen, intr-un interviu…

- ”Este un imperativ medical sa avem o certificare a vaccinarii. Din acest motiv ma bucur de initiativa premierului grec (Kyriakos Mitsotakis) cu privire la un certificat de vaccinare recunoscut reciproc”, a declarat ea. ”Daca asta da prioritate sau acces anumitor bunuri, este o decizie politica si juridica…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut marti crearea unui certificat de vaccinare anti COVID-19 valabil la nivelul intregii UE pentru a ajuta la relansarea calatoriilor transfrontaliere devastate de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters.

- Anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene au produs aproape 193.000 de tone de turta dulce, in valoare de aproximativ 504 miliarde de euro, arata datele publicate astazi de Eurostat . In comparație cu 2009, producția de turta dulce a scazut cu 17%, in functie de greutate, potrivit sursei citate.Cea…

- Pandemia schimba reglementarile bugetare ale UE. Imprumuturile și deficitele vor exploda in majoritatea statelor membre Reglementarile bugetare ale Uniunii Europene trebuie sa fie mai compatibile cu asteptatul nivel ridicat al datoriei suverane, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus,…

- Directorul companiei farmaceutice americane Moderna, Stephane Bancel, a avertizat marti Uniunea Europeana ca prelungirea negocierilor pentru achizitia vaccinului impotriva COVID-19 produs de aceasta companie risca sa intarzie livrarile catre statele UE, alte tari care au semnat deja contracte avand…

- Ministrii de Finante ai UE vor o agenție care sa se ocupe cu combaterea spalarii banilor statele membre Ministrii de Finante ai UE au fost de acord marti cu infiintarea unui organism al Uniunii Europene destinat combaterii spalarii banilor in cele 27 de state membre ale blocului comunitar, sprijinind…