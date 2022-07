Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Bucuresti a disputat un meci amical in compania divizionarei secunde Unirea Slobozia, in deplasare. Bucurestenii au fost invinsi cu 5-0 (2-0). Unirea Slobozia s-a impus cu 5-0 (2-0) in amicalul disputat cu Dinamo la Slobozia, in prezenta a 400 de spectatori. Golurile gazdelor au fost inscrise…

- In primul meci disputat dupa retrogradarea din finalul sezonului trecut, Dinamo a fost invinsa la limita de Concordia Chiajna Meciul s-a desfasurat la Chiajna, pe terenul de antrenament al Concordiei, si a fost castigat de echipa gazda, cu 1-0, prin golul reusit de Azdren Llullaku, in minutul 32. Dinamo…

- Universitatea Craiova s-a impus de o maniera categorica, scor 4-1, in amicalul susținut duminica seara, primul din cadrul cantonamentului din Austria, in fața formației germane Arminia Bielefeld (2.Bundesliga). Golurile alb-albaștrilor au fost marcat de Andrei Ivan (’4 – penalti), Jovan Markovic (’52,…

- Francezul Balthazar Pierret (22 de ani), integralist in ambele manșe din Dinamo - U Cluj, a mai jucat in acest sezon la Boulogne și Boulogne II, iar ambele au picat din liga a 3-a, respectiv liga a 5-a franceza. Ghinioanele se țin lanț pentru mulți jucatori de la Dinamo. In acest sezon, 7 dintre ei…

- REȘIȚA – CSM Reșița a caștigat miercuri, 25 mai, cu scorul de 1-0, jocul cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, in manșa tur a primului baraj pentru promovarea in Liga 2! Golul rosso-nerilor a venit in minutul 49 in urma unei faze create de Valentin Munteanu, care a patruns in careu pana spre linia de out,…

- Dinamo joaca acasa cu UTA, de la ora 20:30, in etapa #9 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Programul complet din play-out AICI! Dinamo - UTA Arad, live de la 20:30 Click AICI pentru statistici! Dinamo - UTA Arad, echipe probabile: Dinamo:…

- Dinamo joaca acasa cu Academica Clinceni, de la ora 12:30, in etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Programul complet din play-out AICI! Dinamo - Academica Clinceni, live de la ora 12:30 Click AICI pentru statistici! Dinamo -…

