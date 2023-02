Stiri pe aceeasi tema

- Un tablou al pictorului flamand Anthony van Dyck, descoperit abandonat in hambarul unei ferme din Statele Unite si al carui precedent proprietar l-a cumparat cu suma de doar 600 de dolari, s-a vandut cu 3,1 milioane de dolari la o licitatie organizata saptamana trecuta de casa Sotheby's, informeaza…

- Un tricou purtat de basctebalistul LeBron James in finala NBA din 2013 s-a vandut, vineri, cu 3,7 milioane de dolari la o licitatie la New York, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Un ton rosu de 212 kg a fost vandut pentru 36 de milioane de yeni (257.000 de euro) la o licitatie traditionala de Anul Nou, joi, la Tokyo, un pret aproape de doua ori mai mare decat in ​​2022, scrie AFP.Suma mult mai mare de la an la an reflecta o imbunatatire a tendintei pietei, dupa trei…

- Dupa ce a prezentat lumii intregi modelul Chiron Pur Sport, Bugatti a primit mai multe cereri de la clienți pentru o mașina care sa combine agilitatea pe circuit a lui Pur Sport cu o caroserie nu chiar atat de extravaganta. Intre timp, insa, toate cele 60 de exemplare Chiron Pur Sport s-au vandut mai…

- Craniul de 76 de milioane de ani ale unui Tyrannosaurus Rex poreclit Maximus, descoperit pe o proprietate privata din statul american Dakota de Sud, in 2020, a fost vandut cu 6,1 milioane de dolari la o licitație organizata la New York de casa Sotheby’s, relateaza New York Times . Potrivit casei de…

- Monopostul condus de legendarul pilot german Michael Schumacher, 53 de ani, in 2003 a fost vandut la licitatie, miercuri, 9 noiembrie, la Geneva (Elveția) pentru suma record de 13 milioane de franci elvetieni, aproximativ 13,2 milioane de dolari, scrie agenția News.ro.Monopostul F2003-GA 229 cu care…

