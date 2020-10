UniCredit Bank a lansat noua versiune a aplicației Mobile Banking Noua versiune de Mobile Banking incorporeaza sugestiile transmise de catre clienți și cele mai noi tehnologii, oferind un design nou, modernizat, și o interacțiune a clienților cu aplicația mai simpla și mai intuitiva. Noua versiune este destinata clienților persoane fizice care au acum acces la informații privind conturile, cardurile, creditele și produsele de economisire pe care le dețin la UniCredit și pot face operațiuni mult mai simplu și rapid (verificari sold, alerte push gratuite, blocari/deblocari instant carduri, modificarea limitelor pentru POS, ATM sau plați cu cardul pe internet,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

