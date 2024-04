Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana germana Lufthansa si filiala sa Austrian Airlines au anuntat vineri suspendarea zborurilor spre Teheran pana pe 18 aprilie și evitarea spatiului aerian iranian din cauza intensificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu, transmite France-Presse, potrivit Agerpres.„Din cauza situatiei…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat vineri, ca raspuns la o intrebare despre amenintarile iraniene cu represalii impotriva Israelului, ca se asteapta ca Iranul treaca „in curand” la actiune si a lansat un apel Teheranului sa nu atace, scrie AFP. „Nu vreau sa dau informatii confidentiale, dar…

- Presedintele american Joe Biden a declarat ca spera sa se ajunga la o incetare a focului "pana lunea viitoare" in razboiul dintre Israel si Gaza potrivit BBC, informeaza News.ro. Comentariile sale au fost facute in contextul in care s-au inregistrat unele progrese in negocierile in curs de desfasurare…

- Israelul și-a oficializat duminica, 18 februarie, opoziția fața de ceea ce a numit "recunoașterea unilaterala" a unui stat palestinian și a afirmat ca orice acord de acest fel trebuie sa fie obținut prin negocieri directe, informeaza Reuters.Premierul Benjamin Netanyahu a supus la vot "decizia declarativa"…

- Premierul Qatarului, șeicul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a declarat sambata, 17 februarie, ca tiparul negocierilor pentru un acord-cadru de incetare a focului in conflictul desfașurat in Fașia Gaza, intre Israel și Hamas, nu a fost "foarte promițator" in ultimele zile, relateaza Reuters."Tiparul…

- Conflictul dintre Israel și Hamas s-a extins in Orientul Mijlociu, sporind probabilitatea unei confruntari intre puterea regionala – Axa de Rezistența a Iranului – și puterea globala – America și aliații sai. In urma ultimului atac al milițiilor sprijinite de Teheran asupra Tower 22, avanpostul militar…

- Tensiunile cresc intre Pakistan și Iran in urma unor atacuri, iar ambele țari au efectuat lovituri militare asupra teritoriului celeilalte. Islamabadul a anunțat ca forțele sale au lansat o serie de atacuri asupra ascunzatorilor militanților separatiști in provincia Sistan și Baluchistan a Iranului,…

