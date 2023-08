Unic în România: stradă neasfaltată, dar cu limitatoare de viteză. Vicepreședintele CJ Buzău se plânge că-i intra praful în piscină O strada din satul Spataru, din comuna Costești, județul Buzau este unica in Romania. Deși nu este asfaltata, sunt montate limitatoare de viteza, potrivit LiberinBuzau. Viceprimarul comunei susține ca nu primaria le-a montat. Oamenii vorbesc ca in zona locuiesc mai multe VIP-uri ale județului care au piscine, iar praful care se ridica in momentul in […] The post Unic in Romania: strada neasfaltata, dar cu limitatoare de viteza. Vicepreședintele CJ Buzau se plange ca-i intra praful in piscina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

