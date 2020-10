Ungaria vrea anularea dispozițiilor UE care îi dezavantajează pe transportatorii rutieri Guvernul Ungariei solicita Curții de Justiție a Uniunii Europene, anularea mai multor dispoziții ale Pachetului Mobilitate, care stabilesc sarcini financiare și administrative disproporționate pentru companiile europene de transport. Unele dintre cerințe sunt discriminatorii și contravin obiectivelor UE privind protejarea climei iar alte prevederi sunt pur și simplu imposibil de respectat, a precizat Ministerul Inovarii și Tehnologiei din Ungaria. In vara acestui an Parlamentul și Consiliul European au adoptat noi reguli cu privire la transportul rutier, care ar urma sa intre in vigoare din luna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

