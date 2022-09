Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a impus prin decret obligația de a asculta bataile inimii fatului inainte de avort, o cerința pe carevor trebui sa o indeplineasca toate femeile insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina. Guvernul Ungariei a impus prin decret obligatia de a asculta bataile inimii…

- Guvernul Ungariei le impune femeilor insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina sa asculte bataile inimii fatului inainte de a face avort, scrie EFE. Masura ar urma sa intre in vigoare de vineri, fiind prevazuta intr-o hotarare de guvern publicata in noaptea de luni spre marti in Monitorul…

- Guvernul Ungariei a impus prin decret obligatia de a asculta bataile inimii fatului inainte de avort, o cerinta pe care vor trebui sa o indeplineasca toate femeile insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina.

- Guvernul Ungariei a impus prin decret obligatia de a asculta bataile inimii fatului inainte de avort, o cerinta pe care vor trebui sa o indeplineasca toate femeile insarcinate care opteaza pentru o intrerupere de sarcina.

- Guvernul Ungariei a declansat o investigatie asupra operatorului aerian low-cost Wizz Air Holdings PLC pentru posibila incalcare a legislatiei privind protectia consumatorilor, informeaza site-ul lse.co.uk.

- Patru productii romanesti, printre care si ‘Libertate’ in regia lui Tudor Giurgiu, au fost premiate la Festivalul International de Film de la Sarajevo, incheiat vineri seara cu gala de decernare a premiilor, informeaza Institutul Cultural Roman. Potrivit unui comunicat al ICR, transmis sambata AGERPRES,…

- Guvernul Ungariei a anuntat o masura de amanare a platii creditelor de investitii si pentru capital de lucru pentru fermierii afectati de seceta incepand cu luna septembrie, potrivit Budapest Business Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul Ungariei a declarat stare de urgenta energetica si a aprobat un plan de sapte masuri in planul energiei, care va intra in vigoare de la 1 august, a anuntat miercuri seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza Agerpres, conform MTI.