Stiri pe aceeasi tema

- Este a doua oara cand este majorata taxa impusa in vara, care initial era de 25%. De acum inainte, statul va lua practic intreaga marja de profit.Miercuri, premierul Viktor Orban anuntase ca Executivul de la Budapesta va lua "profiturile suplimentare" din vanzarile de combustibili ale companiilor ungare…

- Guvernul Ungariei va majora de la 40% la 95% taxa speciala platita de grupul local de petrol si gaze Mol in urma profitului facut din diferenta de pret dintre titeiul rusesc Ural si petrolul Brent, transmite Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul Ungariei a eliminat marti plafonarea preturilor la carburanti, dupa ce multi oameni au intrat in panica si au achizitionat cantitati mari de combustibili, dar si din cauza importurilor insuficiente, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Gergely Gulyas, directorul de Cabinet al premierului…

- Guvernul Ungariei ofera 40 de burse destinate tinerilor din Moldova pentru a-și continua studiile in universitațile maghiare. In acest sens a fost semnat Memorandumul de ințelegere privind cooperarea in cadrul Programului Stipendium Hungaricum pentru anii 2023 – 2025 intre ministrul de externe al Moldovei,…

- Comoara unica a Romaniei descoperita abia acum. A atras atenția cercetatorilor in urma cu șapte ani de zile, in cadrul unor studii efectuate in regiunea Dobrogea. In inima destinației naturalistice excepționale, unde flora și fauna sunt foarte bogate, oamenii de știința au remarcat un exemplar de floare…

- Cladirile care adapostesc Liceul "Bolyai Farkas" si Colegiul Reformat din Targu Mures, restaurate in urma unei investitii de peste 8 milioane de euro suportata de catre Guvernul Ungariei, au fost inaugurate, luni, de Ziua Reformei. La ceremonie au fost prezenți viceprim-ministrul Guvernului Romaniei,…

- Guvernul Ungariei a trimis in parlament primul dintr-o serie proiecte de lege anticoruptie in incercarea de a evita pierderea unor fonduri europene de miliarde de euro, relateaza Reuters. Comisia Europeana a recomandat duminica suspendarea unor fonduri de 7,5 miliarde de euro din cauza a ceea ce considera…

- Gulyas a spus ca guvernul va cere Parlamentului sa aprobe legislatia printr-un proces accelerat, noile legi fiind programate sa intre in vigoare in noiembrie. Parlamentul European a decis joi, intr-un vot simbolic impotriva Guvernului lui Viktor Orban, ca Ungaria nu mai poate fi considerata o democratie…