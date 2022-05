Ungaria: Guvernul declară starea de urgență din cauza conflictului din Ucraina, anunță Orban Guvernul ungar declara starea de urgenta incepand de la miezul noptii de marti spre miercuri, din cauza conflictului armat dintr-o tara vecina, a anuntat prim-ministrul Viktor Oban intr-un mesaj video pe Facebook, transmite MTI. Vorbind la cateva ore dupa ce parlamentul a amendat Constitutia stabilind ca o astfel masura poata fi luata in situatie de conflict armat, razboi sau dezastru umanitar intr-o tara vecina, Orban a declarat ca razboiul din Ucraina prezinta un pericol constant pentru ‘Ungaria, siguranta noastra fizica, aprovizionarea cu energie si siguranta financiara a familiilor si economiei’.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

