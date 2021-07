Stiri pe aceeasi tema

- Redresarea economica a Ungariei va fi cea mai rapida din Europa, a afirmat vineri ministrul Afacerilor Externe si Comertului, Peter Szijjarto, anuntand o investitie locala, transmite MTI. "Am reusit cu succes sa combatem al treilea val al pandemiei in Ungaria, ceea ce ne-a permis sa ridicam…

- Majoritatea fondurilor alocate pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) merg in zona Moldovei, a declarat joi, la Iasi, ministrul Transporturilor, Catalin Drula. Ministrul sustine ca fondurile vor fi destinate construirii autostrazilor A7 si…

- Catalin Drula, Ministrul Transporturilor, a anunțat luni seara un nou sistem de taxare a traficului greu, care va fi introdus pana in 2024. Potrivit ministrului, sistemul nu va fi schimbat pentru autoturisme, ci doar pentru traficul greu, care va fi taxat in funcție de distanța și nu in funcție de timp,…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, a declarat luni ca taxa de rovinieta nu se va schimba pentru autoturisme, in schimb traficul greu trebuie taxat dupa distanța si nu dupa timp. Ministrul a precizat la Digi24 ca noul tip de taxare ar putea fi gata la finalul anului 2023. „In ceea ce privește…

- Ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, a semnat joi cu grupul rus Gazprom un acord de aprovizionare cu gaze naturale pe o perioada de 15 ani, acord care va intra in vigoare imediat ce va expira actualul contract, in luna septembrie a acestui an, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Cetatenii Ungariei si cei ai Republicii Moldova vaccinati impotriva COVID-19 vor putea calatori in cealalta tara incepand de marti fara obligatia de a intra in carantina sau de a prezenta un test negativ la coronavirus, a anuntat sambata seful diplomatiei de la Budapesta, Peter Szijjarto, informeaza…

- Ministrul sanatații, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara, la Europa FM, ca s-ar feri sa adauge sau sa scada morți de COVID-19, insa raportul preliminar, prezentat deja, arata ca rezultatele nu au fost similare in diferitele baze de date, informeaza News.ro . Ioana Mihaila a afirmat ca s-ar putea…

- Analiza Euler Hermes Pentru anul 2021 se preconizeaza o creștere a PIB-ul global de 5,1% Excesul de economii provenit din gospodarii ofera un impuls cheltuielilor consumatorilor in valoare de + 1,5% din PIB in Europa și mai mult de + 3% in S.U.A. Aproximativ 163 de miliarde de euro ar putea fi relocați…