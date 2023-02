Ungaria a calificat marți drept „stupida” atitudinea Suediei, dupa ce un activist de extrema dreapta a ars un exemplar al Coranului la Stockholm, incident care a determinat Ankara sa blocheze aderarea țarii nordice la NATO. Profanarea unei carți religioase este „inacceptabila”, a reacționat ministrul de Externe Peter Szijjarto, in cadrul unei conferințe de presa […] The post Ungaria critica „prostia” Suediei in disputa cu Turcia pe tema NATO first appeared on Ziarul National .