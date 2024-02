China spera sa-si aprofundeze legaturile cu Ungaria in materie de aplicare a legii si de securitate, in contextul in care cele doua tari marcheaza 75 de ani de relatii diplomatice, i-a spus lui Viktor Orban, saptamana trecuta, ministrul securitatii publice din China, Wang Xiaohong, potrivit agentiei oficiale de stiri Xinhua. In timpul unei vizite la Budapesta, Wang a declarat ca spera ca astfel de eforturi sa fie „un nou punct culminant al relatiilor bilaterale” in domenii precum combaterea terorismului si a infractiunilor transnationale. De asemenea, cooperarea ar cuprinde si consolidarea capacitatilor…