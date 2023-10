Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria cultiva legaturi mai stranse cu Rusia decat alte state UE si este vazuta drept principalul potential oponent la o decizie ce urmeaza sa fie luata in decembrie in legatura cu deschiderea negocierilor de aderare cu Kievul, ceea ce ar necesita sprijinul unanim al celor 27 de membri ai Uniunii.…

- Capitanul unei nave de croaziera ucrainene a fost condamnat marti la cinci ani si jumatate de inchisoare in Ungaria pentru rolul intr-un accident din 2019 in care vasul sau a lovit si scufundat o ambarcatiune mai mica pe Dunare la Budapesta, ucigand 25 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului,…

- Ungaria nu va sprijini Kievul in nicio problema in afacerile internaționale pana cand „Ucraina nu va restabili drepturile anterioare ale etnicilor maghiari de pe teritoriul sau”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in fața parlamentului de la Budapesta, scrie The Guardian . Ungaria a intrat…

- Ungaria nu va sprijini Ucraina in niciun for international atat timp cat nu sunt restabilite drepturile minoritatii maghiare din Transcarpatia, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, in deschiderea sesiunii de toamna a parlamentului de la Budapesta, unde a mai spus ca acesta din urma nu se va…

- Secretarul ungur de stat responsabil cu acest program a declarat ca au fost primite deja 1510 solicitari pentru program, iar aproximativ o mie dintre acestea au primit sprijin. Pana acum, cele mai multe excursii au fost organizate in Transilvania, fiind urmate de cele din Slovacia și Croația. Oficialii…

- Ungaria vrea ca interdictia UE privind vanzarile interne de cereale ucrainene sa fie extinsa in cele cinci state membre ale UE care se invecineaza cu Ucraina, dupa ce masura actuala se incheie la 15 septembrie, a declarat joi seful de cabinet al premierului Viktor Orban intr-un briefing de presa, relateaza…

- Statele Unite au impus marti, 1 august, restrictii pentru detinatorii de pasapoarte ungare in cadrul Programului Visa Waiver, afirmand ca Budapesta nu a rezolvat vulnerabilitatile de securitate ridicate in mod repetat de Washington, informeaza Reuters . Intr-un comunicat, Ambasada SUA la Budapesta a…