Stiri pe aceeasi tema

- Kaethe Wohlfahrt, un renumit producator german de ornamente de Craciun ale carui produse se vand in fiecare an cu ocazia targurilor de Craciun, a anuntat luni ca a cerut plasarea sub protectia legii insolventei din cauza pandemiei care i-a provocat o gaura in planul de afaceri, transmite DPA, potrivit…

- Vanzarile de cozonaci vor inregistra o scadere cu circa 10% din cauza pandemiei, in perioada Sarbatorilor de Craciun din acest an, comparativ cu 2019, insa acestea vor fi mult mai bune fata de perioada Pastelui cand au fost consemnate scaderi de 30%-40%, a declarat presedintele Patronatului Roman…

- Cehia a decis sa interzica cafeaua la pachet, in dorinta de a contracara pandemia de coronavirus. „Scopul este acela ca nu vom mai face plimbari prin pietele de Craciun sau pe strazi cu cani de cafea sau mancare in mana”, declara ministrul Sanatații.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti Legea pentru aprobarea OUG 132/2020 privind masuri de sprijin destinate salariatilor si angajatorilor in contextul pandemiei. Legea permite angajatorilor sa reduca timpul de munca al salariatilor, cu cel mult 50% din durata prevazuta in contractul individual…

- Unul dintre cele mai vechi targuri de Craciun din lume, cel din orasul german Dresda, a fost anulat cin cauza pandemiei de COVID-19, relateaza vineri dpa. „Striezelmarkt” din Dresda, estul Germaniei, nu va fi organizat in acest an din cauza numarului mare de infectari cu COVID-19 din regiune, a declarat…

- Organizatorii targului de Craciun de la Sibiu au anunțat anularea evenimentului de anul acesta din cauza cresterii alarmante a numarului infectarilor cu SARS-COV-2. In municipiul Sibiu, incidenta cazurilor a ajuns la 6,03 cazuri la 1000 de locuitori. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica.…

- Organizarea Targului de Craciun din acest an a fost suspendata, pe fondul cresterii alarmante a numarului imbolnavirilor cu SARS-COV-2. Incidenta cazurilor la nivelul municipiului resedinta este de 6,03 cazuri la mia de locuitori. „Stim ca va asteptati ca dintr-o zi intr-alta sa ne vedeti instaland…

- Guvernul austriac a anuntat o noua izolare partiala, cu impunerea unei interdictii de circulatie si inchiderea restaurantelor, hotelurilor, institutiilor culturale si sportive, in incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de COVID-19, transmit agentiile internationale de presa. „O a doua izolare…