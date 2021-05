Noul centru mobil care este amenajat de autoritatea locala va avea doua puncte de imunizare in care se va administra serul produs de Pfizer-BionTech.Centrul va fi deschis zilnic, in intervalul orar 8.00 - 20.00, timp in care copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani vor putea fi vaccinati impotriva COVID-19, cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.Acestia ii vor insoti pe copii si vor completa formularele pe care le vor primi de la registratorii centrului.Ulterior, copiilor li se va administra prima doza a vaccinului, in aceeasi cantitate de 0,3 ml utilizata si pentru imunizarea…