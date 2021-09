Stiri pe aceeasi tema

- Scandal in SUA din cauza vaccinarii obligatorii! Un spital din statul New York iși va inchide secția de maternitate in cursul acestei luni dupa ce 30 de angajați și-au dat demisia in semn de protest fața de implementarea imunizarii anti-Covid obligatorii. Spitalul General din Comitatul Lewis nu va putea…

- Pentru a putea asista la meciurile de la US Open, turneu de tenis care incepe saptamana viitoare, spectatorii trebuie sa fie vaccinati, conform unei decizii a Primariei din New York. Federatia Americana de Tenis (USTA) a anuntat ca, dupa dispozitia Primariei din New York, “o dovada a vaccinarii impotriva…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Dorind sa dea un exemplu pentru armele de foc „ca și in cazul Covid-19”, guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a decretat masuri de urgența, permițandu-i sa mobilizeze mijloace excepționale. New York, ca și restul Statelor Unite, se confrunta cu o creștere a criminalitații inca din vara trecuta. Un…