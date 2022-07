Stiri pe aceeasi tema

- Mirko Pigliacelli (29 de ani) a plecat de la CSU Craiova in Serie B, la Palermo, dar portarul italian vrea sa-și ia cetațenia romana și sa fie chemat de Edi Iordanescu la naționala. Pigliacelli a jucat vineri ultimul meci in tricoul oltenilor in remiza de acasa cu Sepsi, scor 2-2. ...

- Turismul reprezinta aproximativ 20% din produsul intern brut al Greciei si are un rol crucial in a ajuta economia sa iasa dintr-o criza a datoriilor care dureaza de un deceniu, urmata de pandemia Covid-19. “Grecia este din nou in aceasta vara una dintre cele mai populare destinatii de vacanta. Ne asteptam…

- ANM a emis prognoza meteo pentru perioada 27 iunie – 10 iulie, pentru fiecare zona din țara. Potrivit meteorologilor, vremea se va incalzi, iar probabilitatea de averse va fi mai mare dupa 1 iulie. Cum va fi vremea in Banat Vremea se va incalzi constant pana in data de 1 iulie și va deveni caniculara.…

- Meteorologii au anunțat Cod Galben de canicula. Atenționarea va fi valabila in perioada 28 -30 iunie pe intreg teritoriul țarii. In perioada mentionata temperatura aerului va oscila intre 33 si 35 de grade Celsius. Cel mai cald va fi in raionale din sudul tarii.

- Reprezentanti ai MAE au discutat cu autoritatile elene despre fluidizarea traficului in punctele de frontiera cu Bulgaria, in special la Kulata-Promachonas, unul dintre cele mai tranzitate de catre turistii romani. Grecia, care asteapta aproximativ 1,4 milioane de romani in aceasta vara, a transmis…

- Provincia canadiana Quebec a raportat luni 15 cazuri de variola maimutei, a anuntat, marti, departamentul de sanatate din Quebec, care a mai precizat ca se asteapta la mai multe cazuri in alte provincii ale tarii, relateaza Reuters.

- Saptamina viitoare va fi caracterizata de vreme instabila, care va incadra temperaturi caniculare si ploi cu descarcari electrice, si vreme rece, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS). Potrivit meteorologilor, simbata, 21 mai, se asteapta maxime termice de pina…

- Fostul atacant brazilian si triplu campion mondial Edson Arantes do Nascimento ''Pele'' a declarat luni ca asteapta cu nerabdare sa vada selectionata tarii sale castigand un nou titlu suprem, cu sapte luni inaintea startului Cupei Mondiale din Qatar, informeaza EFE, citat de Agerpres. Fii la curent…