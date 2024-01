Stiri pe aceeasi tema

- Nu s-a putut mai mult deoarece Tolo avea sarcina operativa sa distruga operațiunile Ringier prin scandalurile iscate, dar elvețienii au rezistat și merg mai departe cu GSP și Libertatea. Nefiind in stare sa rezolve treaba, Tolo trebuie sa se mulțumeasca cu o platforma de investigații la HOTNEWS, pe…

- Intr-o scrisoare deschisa adresata liderilor politici reuniti la Forumul Economic Mondial anual de la Davos, Elvetia, bogatii semnatari au spus ca doresc sa transmita un mesaj clar: "Taxati bogatia noastra extrema"."Suntem surprinsi ca nu ati reusit sa raspundeti la o intrebare simpla pe care ne-am…

- Cheltuielile cu sanatatea pe cap de locuitor din Romania raman cele mai scazute dintre țarile UE, in condițiile in care, din cauza numeroaselor excepții de la plata asigurarilor de sanatate, doar un roman din trei platește aceasta taxa. In aceste condiții, speranța de viața in țara noastra este mult…

- Romania are cel mai prost sistem de sanatate din Uniunea Europeana, cu cei mai mulți oameni care mor de boli tratabile, cu una din cele mai mici speranțe de viața și cele mai mici cheltuieli cu sanatatea din UE. Romania are de departe cel mai prost sistem de sanatate din Uniunea Europeana, in condițiile…

- • Ministerul Finanțelor și ANAF au realizat un ghid pentru contribuabili Ministerul Finanțelor și ANAF au realizat un ghid pentru contribuabili, avand in vedere ca de la 1 ianuarie 2024 e-Factura devine obligatorie, potrivit Hotnews. In prima etapa, in perioada 1 ianuarie 2024 – 30 iunie 2024, operatorii…

- Libertatea ramane fara directorul editorial. Catalin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, a fost anuntat miercuri ca isi incheie colaborarea cu Ringier, scrie Pagina de Media. Decizia vine la o luna dupa ce Tolontan a fost indepartatde la Gazeta Sporturilor.

- Ei bine, avand in vedere degringolada din PNL și lipsa unui candidat potent, rezerviștii lui Coldea, ce-l au in solda și pe Boculeț, i-au organizat o vizita acestuia la Washington, incepand de alaltaieri. Ca sa fie și mai credibil ca astfel se influențeaza jocul politic din 2024, mesagera a fost aleasa…